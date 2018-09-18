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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 5:09 18.09.2018 - 05:09

Пекин. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Лидер КНДР Ким Чен Ын и прибывший в Пхеньян с визитом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин из аэропорта прибыли в резиденцию для почетных гостей "Пэкхвавон" в северокорейской столице, сообщают СМИ с места событий.

Они обращают внимание, что из аэропорта в резиденцию руководители Севера и Юга прибыли в одной автомашине.

Как сообщалось, в повестку переговоров лидеров во вторник и среду включены три главные темы: улучшение и развитие межкорейских отношений, продвижение переговоров по денуклеаризации между Северной Кореей и США, а также снижение уровня военной напряженности и предотвращение угрозы войны между Югом и Севером Корейского полуострова.

Также внимание журналистов привлекло то, что впервые в церемонии встречи в аэропорту принимала участие первая леди КНДР - супруга северокорейского лидера Ли Соль Чу.

Она тепло приветствовала Мун Чжэ Ина и его супругу, причем, как пишет агентство "Ренхап", на протяжении всей церемонии "с ее лица не сходила легкая улыбка".

Сестра Ким Чен Ына - Ким Е Чжон - прибыла в аэропорт раньше брата и активно руководила подготовкой к церемонии встречи.

Нынешний визит южнокорейского президента в Пхеньян - первый за последние 11 лет после того, как в октябре 2007 года КНДР посетил бывший президент Но Мун Хён.

1гк аг

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