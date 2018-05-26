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Этот контент был опубликован 26 мая 2018 г. 13:32 26.05.2018 - 13:32

(техповтор)

Гонконг. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Лидеры КНДР и Южной Кореи, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, провели в субботу встречу в демилитаризованной зоне, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление канцелярии главы южнокорейского государства.

Встреча продлилась два часа - с 15:00 по 17:00 по местному времени.

"Оба лидера честно обменялись мнениями по вопросу об имплементации подписанной 27 апреля Пханмунджомской декларации (подписанной по итогам их первых переговоров - ИФ), а также обсудили вопрос об успешном проведении саммита КНДР-США", - заявил представитель президента Южной Кореи.

По его словам, стороны договорились, что Мун Чжэ Ин объявит о результатах переговоров в воскресенье.

Таким образом, встреча Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином в субботу стала второй после переговоров северокорейского лидера и президента Южной Кореи в апреле. По итогам первых переговоров, которые, как и на этот раз, прошли в Пханмунджоме, лидеры, в частности, договорились поддерживать контакты для решения проблем.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что решил отказаться от переговоров с Ким Чен Ыном, запланированных на 12 июня в Сингапуре. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого Д.Трамп сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится, причем именно 12 июня в Сингапуре.

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