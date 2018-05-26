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Этот контент был опубликован 26 мая 2018 г. 14:48 26.05.2018 - 14:48

*** Они обнялись на прощание, что может указывать на успешные переговоры

(дополненная версия сообщения от 14:32)

Гонконг. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Лидеры КНДР и Южной Кореи, Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин, провели в субботу встречу в демилитаризованной зоне, сообщает агентство "Ренхап" со ссылкой на заявление канцелярии главы южнокорейского государства.

Встреча продлилась два часа - с 15:00 по 17:00 по местному времени.

"Оба лидера честно обменялись мнениями по вопросу об имплементации подписанной 27 апреля Пханмунджомской декларации (подписанной по итогам их первых переговоров - ИФ), а также обсудили вопрос об успешном проведении саммита КНДР-США", - заявил представитель президента Южной Кореи.

По его словам, стороны договорились, что Мун Чжэ Ин объявит о результатах переговоров в воскресенье.

Южнокорейские СМИ публикуют фотографии, на которых видно, как оба лидера после завершения встречи, улыбаясь, обнялись. "Ренхап" отмечает, что это может указывать на то, что переговоры были успешными.

По имеющимся данным, Мун Чжэ Ина сопровождал руководитель южнокорейской разведслужбы, а Ким Чен Ына - высокопоставленный представитель ЦК Трудовой Партии Кореи.

Таким образом, встреча Ким Чен Ына с Мун Чжэ Ином в субботу стала второй после переговоров северокорейского лидера и президента Южной Кореи в апреле. По итогам первых переговоров, которые, как и на этот раз, прошли в Пханмунджоме, лидеры, в частности, договорились поддерживать контакты для решения проблем.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что решил отказаться от переговоров с Ким Чен Ыном, запланированных на 12 июня в Сингапуре. Пхеньян отреагировал на это, заявив, что по-прежнему готов к диалогу. После этого Д.Трамп сказал, что не исключает, что саммит КНДР-США все же состоится, причем именно 12 июня в Сингапуре.

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