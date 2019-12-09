Этот контент был опубликован 10 декабря 2019 г. 0:23

Париж. 10 декабря. ИНТЕРФАКС - Участники встречи в нормандском формате привержены поддержанию полного режима прекращения огня и применению необходимых мер поддержки до конца 2019 года, говорится в коммюнике, опубликованном по итогам встречи в Париже.

В частности, речь идет о разминировании в зоне конфликта на востоке Украины,

"Они (участники) поддержат расширение и выполнение обновленного плана по разминированию на основании решения Трехсторонне контактной группы от 3 марта 2016 года", - подчеркивается в документе.

Эти меры охарактеризованы в документе как незамедлительные. Их выполнение направлено на скорейшую стабилизацию ситуации в зоне конфликта.

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