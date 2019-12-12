Этот контент был опубликован 12 декабря 2019 г. 11:32

Лондон. 12 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидеры основных британских политических партий в четверг отдали свои голоса на выборах в парламент, сообщает телеканал Sky News.

Глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин проголосовал на избирательном участке на севере Лондона. Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (SNP) Никола Стерджен и руководитель либеральных демократов Джо Суинсон пришли проголосовать на участки в Глазго.

Ранее свой голос отдал британский премьер и лидер консерваторов Борис Джонсон. На избирательный участок он пришел вместе со своим питомцем - джек-рассел-терьером по кличке Дилан, которого он забрал из валлийского приюта для собак в сентябре.

Многие рядовые британцы также отправились на голосование со своими собаками. В соцсети Twitter под хэштегом "собаки на избирательных участках" жители Великобритании выкладывают фотографии избирательных участков по всему Соединённому Королевству, на которых запечатлены собаки всевозможных пород, ожидающие своих хозяев у входа, пока те проголосуют за одну из партий.

Опрос, проведенный YouGov, показал, что консерваторы могут получить меньше мест в Палате общин, чем ожидалось ранее.

По результатам опроса, консерваторы получат 339 из 650 мест в Палате общин, лейбористы - 231 место, Шотландская национальная партия - 41 место. YouGov наиболее точно предсказала результаты предыдущих выборов, прошедших в 2017 году.

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