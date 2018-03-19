Лидеры партии "Альтернатива для Германии" поздравили Путина с переизбранием
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Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Руководство немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) поздравило Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.
"Мы поздравляем Владимира Путина с переизбранием на посту российского президента. Мы желаем ему успеха и политической осмотрительности в течение следующего президентского срока", - говорится в совместном заявлении сопредседателей АдГ Александера Гауланда и Йорга Мойтена, опубликованного в понедельник.
В заявлении говорится, что АдГ выступает "за начало диалога с Россией на равных условиях и призывает сделать все, чтобы вернуть российско-германские отношения в нормальное и конструктивное русло"
"К этому и относится снятие наносящих обеим сторонам санкций", - отмечается в заявлении.
Кю ар де
Интерфакс