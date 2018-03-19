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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 8:34 19.03.2018 - 08:34

Берлин. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Руководство немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) поздравило Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

"Мы поздравляем Владимира Путина с переизбранием на посту российского президента. Мы желаем ему успеха и политической осмотрительности в течение следующего президентского срока", - говорится в совместном заявлении сопредседателей АдГ Александера Гауланда и Йорга Мойтена, опубликованного в понедельник.

В заявлении говорится, что АдГ выступает "за начало диалога с Россией на равных условиях и призывает сделать все, чтобы вернуть российско-германские отношения в нормальное и конструктивное русло"

"К этому и относится снятие наносящих обеим сторонам санкций", - отмечается в заявлении.

Кю ар де

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