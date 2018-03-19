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Этот контент был опубликован 19 марта 2018 г. 11:37 19.03.2018 - 11:37

Рим. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер правой итальянской партии "Лига" и кандидат на пост премьер-министра Италии Маттео Сальвини в понедельник поздравил Владимира Путина с переизбранием на пост президента России.

"Хорошей работы, президент", - написал М.Сальвини в своем "Твиттере". При этом он также опубликовал фотографию российского лидера.

Лидер правой партии "Братья Италии" Джорджа Мелони также поздравила В.Путина с победой на выборах.

"Поздравления Владимиру Путину с его переизбранием... Воля народа на этих российских выборах кажется неоспоримой", - написала Дж.Мелони в своей аккаунте в "Твиттере".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что В.Путину, одержавшему победу на прошедших накануне президентских выборах, уже поступают поздравления, в том числе от руководителей западных стран.

"Мы обобщаем сейчас. От западных стран есть поздравления, мы дадим вам информацию обобщенную", - сказал Д.Песков журналистам на вопрос, поступили ли В.Путину поздравления от лидеров США и Западной Европы.

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