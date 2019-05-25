Этот контент был опубликован 25 мая 2019 г. 16:18

Лондон. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Организаторы массовых протестов в Судане в субботу призвали граждан страны к двухдневной всеобщей забастовке и акциям протеста, передает агентство Associated Press.

Организаторы протестов предлагают гражданам во вторник и среду, 28 и 29 мая, не ходить на работу и в целом воздержаться от любой деятельности за исключением демонстраций, маршей и сидячих акций протеста.

На четверг 30 мая они планируют кульминацию протестных акций.

В апреле в Судане произошел военный переворот, президент страны Омар аль-Башир был арестован. После переворота в стране продолжались массовые протесты с требованием создания гражданских органов власти.

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