Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 4 октября 2018 г. 16:40 04.10.2018 - 16:40

Дели. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин начал общение в формате один на один с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Беседа лидеров проходит в резиденции Моди в индийской столице в закрытом для прессы режиме.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее рассказал журналистам, что во время встреч в таком формате лидеры "обсуждаются буквально все вопросы - о ситуации в мире, принципиальные проблемы и вопросы двусторонних отношений, идёт обмен мнениями без фиксированной повестки дня".

Основная рабочая программа - полноформатные переговоры на высшем уровне с участием членов делегаций - начнётся в пятницу.

др

Neuer Inhalt Horizontal Line