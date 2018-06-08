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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 11:49 08.06.2018 - 11:49

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь договорились продолжать практику взаимных визитов на высшем уровне и встреч лидеров двух стран "на полях" различных международных форумов. Соответствующая договоренность содержится в совместном заявлении РФ и КНР по итогам переговоров лидеров двух стран в Пекине. В заявлении стороны подчеркивают, что "плотные контакты глав государств являются показателем высокого уровня двусторонних отношений". ***/ 1ни мф Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс