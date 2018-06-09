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Циндао. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Следующий трехсторонний саммит Россия-Монголия-Китай состоится, как ожидается, на полях встречи глав государств ШОС в июне 2019 года в Киргизии.

"Мы поддерживаем идею проведения следующей трехсторонней встречи в июне 2019 года в ходе саммита ШОС в Киргизии", - сказал В.Путин в ходе встречи с китайским и монгольским коллегами в Циндао .

Слова президента публикует сайт Кремля.

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Интерфакс