Лидеры России, Монголии и Китая запланировали следующий трехсторонний саммит в Киргизии в июне 2019 года

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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 16:55 09.06.2018 - 16:55

Циндао. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Следующий трехсторонний саммит Россия-Монголия-Китай состоится, как ожидается, на полях встречи глав государств ШОС в июне 2019 года в Киргизии. "Мы поддерживаем идею проведения следующей трехсторонней встречи в июне 2019 года в ходе саммита ШОС в Киргизии", - сказал В.Путин в ходе встречи с китайским и монгольским коллегами в Циндао . Слова президента публикует сайт Кремля. 1ни де Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс