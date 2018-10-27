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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 21:27 27.10.2018 - 21:27

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Лидеры России, Германии, Франции и Турции в совместном заявлении по итогам саммита в Стамбуле приветствовали достигнутые на переговорах в сентябре в Сочи договоренности по сирийскому Идлибу.

"(Лидеры четырех стран - ИФ) приветствовали меморандум по стабилизации ситуации в зоне деэскалации Идлиб, подписанный Турцией и Россией 17 сентября 2018 года в Сочи", - говорится в распространенном в субботу совместном заявлении.

В нем отмечается, что стороны также высоко оценили "прогресс, достигнутый в том, что касается отвода тяжелого вооружения и вывода радикальных группировок из демилитаризированной зоны".

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