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Этот контент был опубликован 13 июня 2018 г. 18:29 13.06.2018 - 18:29

*** Москва и Пекин скоро могут предложить смягчить санкции против Пхеньяна

Лондон. 13 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры азиатских стран дали понять, что готовы к более плотному взаимодействию с Пхеньяном на фоне исторического саммита США-КНДР, сообщила в среду газета "Файнэншл таймс".

Так, Китай намекнул на то, что выступит за смягчение санкции в отношении КНДР, а Япония может попытаться провести собственный саммит с Северной Кореей, отмечает газета.

В Пекине выразили удовлетворение результатами саммита, в частности, решением Дональда Трампа приостановить военные учения с Южной Кореей. "Последовательной политикой Китая было просить у США и Южной Кореи приостановить совместные военные учения", - заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Кроме того, Китай показал, что поддержит смягчение режима санкций в отношении Северной Кореи. "Санкции не являются самоцелью. Все стороны должны прикладывать усилия, чтобы поддерживать дипломатические усилия для продвижения процесса политического урегулирования", - сказал Гэн Шуан.

Западный дипломат, говоривший с "Файнэншл таймс" на условиях анонимности, предположил, что Москва или Пекин в ближайшие дни могут предложить Совбезу ООН рассмотреть проект резолюции об облегчении санкций против Пхеньяна.

Газета отмечает, что об итогах саммита Китай напрямую проинформировала Южная Корея. Так, дипломатический источник сообщил, что один из самолетов, который Китай предоставил КНДР для саммита, во вторник вечером приземлился в Пекине, и оттуда сошел "посетитель".

Япония публично приветствовала результаты саммита, но в частных разговорах японские чиновники заявили, что они огорчены слабой риторикой саммита по ядерному вопросу КНДР, но не удивлены ей, пишет "Файнэншл таймс".

"После саммита возможность, при которой ракета могла быть в любой момент направлена в стороны Японии, очевидно прошла", - заявил главный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга.

Газета отмечает, что некоторые советники премьер-министра Японии Синдзо Абэ теперь хотят провести саммит Япония-КНДР, возможно в августе, создав политический импульс перед сентябрьскими перевыборами С.Абэ в качестве главы правящей партии.

В то же время Япония, как и Южная Корея, казалось, были "ошарашены" заявлением Д.Трампа о приостановке военных учений с Южной Кореей, отмечает газета.

Помимо реакции на заявление Д.Трампа об учениях, правительство Южной Кореи было довольно результатами саммита, пишет "Файненшл Таймс".

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