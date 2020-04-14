Этот контент был опубликован 14 апреля 2020 г. 10:18

Токио. 14 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) во вторник принимают участие в специальном саммите по ситуации с распространением нового типа коронавируса, сообщают азиатские СМИ.

Переговоры проходят в режиме онлайн.

Ожидается, что Вьетнам, который сейчас председательствует в АСЕАН, призовет страны создать экстренный фонд для борьбы с коронавирусом.

В ходе вступительного слова премьер Вьетнама Нгуен Суан Фук указал, что коронавирус "оказал негативный эффект на жизни людей, на их социально-экономическое положения, бросив вызов стабильности и социальной безопасности".

Он также указал на важность выстраивания "стратегии по выходу" из сложившейся из-за коронавируса сложной экономической ситуации.

АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии, в состав которой входят Индонезия, Малайзия, Филиппины, Таиланд, Сингапур, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Бруней.

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