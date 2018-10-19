Лидеры стран АСЕМ намерены выступить за продолжение урегулирования вокруг КНДР - источник
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Брюссель.19 октября. ИНТЕРФАКС - Страны АСЕМ, в целом, намерены поддержать политико-дипломатические методы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявил источник в российской делегации на саммите АСЕМ в Брюсселе.
"Корейский сюжет один из центральных, он будет лидерами обсуждаться", - сообщил источник журналистам в пятницу.
По его словам, процесс урегулирования начался. "Надо поддерживать дипломатические усилия и не играться в одну сторону с точки зрения ужесточения санкционного режима ", - сказал источник, рассказывая о ходе обсуждения итогового документа форума.
"Здесь все хотят, чтобы было продолжение. Это будет основной посыл корейских дискуссий", - добавил источник.
Лидеры стран-участниц АСЕМ на площадке форума в Брюсселе обсудят положения документа и должны подтвердить своё согласие с ними.
Источник предположил, что пункт, касающийся ситуации на Корейском полуострове, может не удовлетворить всех участников по всем параметрам.
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Интерфакс