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Этот контент был опубликован 19 октября 2018 г. 12:29 19.10.2018 - 12:29

Брюссель.19 октября. ИНТЕРФАКС - Страны АСЕМ, в целом, намерены поддержать политико-дипломатические методы урегулирования ситуации на Корейском полуострове, заявил источник в российской делегации на саммите АСЕМ в Брюсселе.

"Корейский сюжет один из центральных, он будет лидерами обсуждаться", - сообщил источник журналистам в пятницу.

По его словам, процесс урегулирования начался. "Надо поддерживать дипломатические усилия и не играться в одну сторону с точки зрения ужесточения санкционного режима ", - сказал источник, рассказывая о ходе обсуждения итогового документа форума.

"Здесь все хотят, чтобы было продолжение. Это будет основной посыл корейских дискуссий", - добавил источник.

Лидеры стран-участниц АСЕМ на площадке форума в Брюсселе обсудят положения документа и должны подтвердить своё согласие с ними.

Источник предположил, что пункт, касающийся ситуации на Корейском полуострове, может не удовлетворить всех участников по всем параметрам.

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