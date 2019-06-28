Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 6:37

Осака. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры государств БРИКС приняли совместное заявление по итогам состоявшегося в Осаке саммита, в котором, в частности, отметили, что мировая экономика демонстрирует признаки стабилизации, прогнозируется ее умеренный рост.

"Мировая экономика демонстрирует признаки стабилизации, и в целом прогнозируется ее умеренный рост во второй половине текущего года и затем в 2020 году", - говорится в заявлении.

"Однако перспективы ускорения темпов роста остаются крайне неоднозначными на фоне усугубляющихся торговых и геополитических противоречий, волатильности цен на сырьевых рынках, неравенства и недостаточно инклюзивного роста, более жестких экономических условий, представляющих дополнительные риски", - отмечают лидеры стран БРИКС. "Сохраняются значительные хронические глобальные дисбалансы, требующие тщательного мониторинга и надлежащих мер реагирования. Мы вновь подчеркиваем важность формирования благоприятной мировой экономической конъюнктуры для обеспечения устойчивого роста международной торговли", - говорится в заявлении.

"На этом фоне мы с удовлетворением отмечаем, что в последнее десятилетие страны БРИКС были основными движущими силами глобального роста и что в настоящее время на их долю приходится почти треть мирового объема производства. Согласно прогнозам, в период до 2030 года страны БРИКС по-прежнему будут обеспечивать более половины глобального экономического роста", - отмечают лидеры стран БРИКС.

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