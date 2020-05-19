Этот контент был опубликован 19 мая 2020 г. 12:53

Берлин. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран Польши, Словакии, Чехии и Венгрии во вторник обсудили с канцлером ФРГ Ангелой Меркель возможность послаблений на границах после пандемии COVID-19, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Премьер-министры и канцлер активно обменялись мнениями о действующих мерах по дальнейшей пандемии COVID-19. Они подтвердили общую заинтересованность в том, чтобы постепенно снимать существующие ограничения на границах и снижать контроль, как только это позволит ситуация пандемии" - заявил Зайберт.

В разговоре, который шел по видеосвязи, принял участие премьер Польши Матеуш Моравецкий, премьер Словакии Игор Матович и их коллеги из Чехии и Венгрии - Андрей Бабиш и Виктор Орбан. Изначально планировалась встреча в Чехии по приглашению Бабиша.

Стороны также обсудили меры по поддержке экономики после пандемии и приоритеты председательства ФРГ в Совете ЕС во второй половине 2020 года.

После конференции Меркель и Бабиш провели двусторонний разговор. Как сообщил Зайберт, стороны обсуждали вопросы пограничного контроля.

"Они подчеркнули цель смягчения ограничений в приграничном регионе, наложенных для подавления пандемии", - сказал представитель правительства ФРГ.

1тф бп

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