Лидеры стран Евросоюза согласились продлить санкции против России - СМИ
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Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении санкций против России, сообщают СМИ со ссылками на источники.
Как заявил журналистам один из функционеров ЕС, лидеры стран Евросоюза в пятницу согласились продлить в отношении России экономические санкции, введенные за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса.
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Интерфакс