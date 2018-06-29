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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 6:09 29.06.2018 - 06:09

Брюссель. 29 июня. ИНТЕРФАКС - На проходящем в Брюсселе саммите Евросоюза было принято решение о продлении санкций против России, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Как заявил журналистам один из функционеров ЕС, лидеры стран Евросоюза в пятницу согласились продлить в отношении России экономические санкции, введенные за присоединение Крыма и поддержку самопровозглашенных республик Донбасса.

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