Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 16:07

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран ЕС в четверг собираются продлить ограничительные меры против России, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источник в Брюсселе.

"Лидеры ЕС в четверг продлят санкции против России", - заявил агентству источник.

Он пояснил, что ограничительные меры будут продлены на полгода.

Речь идет о мерах, принятых в связи с присоединением Крыма к РФ. В четверг в Брюсселе состоится заседание Совета ЕС на уровне глав государств и правительств.

Ранее сообщалось, что постоянные представители стран ЕС на своем уровне приняли решение продлить ограничительные меры по Крыму и Севастополю.

С марта 2014 года власти ЕС вводят и продлевают ограничительные меры в отношении России. Как отмечают в институтах ЕС, эти меры применяются "в ответ на незаконную аннексию Крыма и преднамеренную дестабилизацию ситуации на Украине".

Среди ограничительных мер ЕС применяет дипломатические, экономические и персональные санкции, введены ограничения в отношении Крыма и Севастополя.

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