Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 1:00

Брюссель. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран Евросоюза в общем довольны результатами виртуального саммита ЕС и отмечают большой прогресс в выработке коллективного ответа на последствия пандемии коронавируса.

Ранее в четверг главы государств и правительств стран ЕС одобрили "дорожную карту" экономического восстановления и пакет срочных мер по выходу из кризиса. Они подтвердили цель создания Европейского фонда восстановления, хотя по-прежнему не договорились о том, как его финансировать.

Поэтому неизбежно продолжение дипломатических баталий на уровне Евросовета в поисках наиболее выгодного для каждого лагеря компромисса.

Пакет срочных мер по преодолению социально-экономических последствий кризиса COVID-19 подготовлен по поручению глав государств и правительств министрами финансов Еврогруппы. Он включает три страховочные программы на общую сумму 540 млрд евро: для государств - на расходы по борьбе против эпидемии, для частных предприятий - в виде кредитов на восстановление и для поддержки занятости - через программу субсидирования зарплаты (SURE).

Глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен обещала лидерам государств - членов союза, что этот механизм начнет действовать 1 июня.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что одобренной саммитом ЕС программы посткризисной поддержки экономики в связи с ситуацией вокруг коронавируса COVID-19 будет недостаточно.

Франция вместе с Италией и Испанией долгое время лоббировала "обобществление госдолга" через эмиссию так называемых "евробондов", долговых обязательств гарантированных Евросоюзом в целом. Германия, Нидерланды и другие выступили против. Решение создать Фонд восстановления может быть компромиссом.

Макрон подтвердил, что существуют разногласия, в частности, по поводу финансирования фонда и использования его для выдачи грантов или займов. Он также указал на важность усиления "стратегической автономности" европейских стран в сфере промпроизводства.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте был очень доволен "большим прогрессом" на саммите. Он выступил на очень короткой пресс-конференции, чтобы прокомментировать итоги Европейского совета.

"Италия была в первом ряду с просьбой о создании Фонда восстановления: наше совместное письмо с восемью другими странами сыграло очень важную роль, потому что такой инструмент ранее был немыслим. Это сделает европейский ответ намного более эффективным".

Канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила свое явное неприятие обобществления долга. Тем не менее, она подтвердила, что "в духе солидарности" Германии придется платить в бюджет ЕС "гораздо больше" в течение "ограниченного периода".

По ее словам, Еврокомиссии поручили выявить экономические сферы, которые больше всего могут пострадать от кризиса. "Во-вторых, Еврокомиссия должна в мае четко определить, как этот фонд восстановления будет выглядеть с учетом среднесрочных потребностей в финансировании",- добавила Меркель.

Печально знаменитый противник финансовой щедрости, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте комментирует итоги саммита вполне примирительно. "Влияние коронавируса на ЕС огромно, в том числе экономическое, - признал он в Twitter. - Пакет Еврогруппы предотвращает острые финансовые проблемы. На основе предложений Европейской комиссии мы будем конструктивно работать над совместной стратегией для этапа восстановления, связанной с многолетним бюджетом (ЕС)".

Премьер Испании Педро Санчес, чья страна также сильно пострадала от коронавируса, не стал делать заявлений по итогам саммита. За него это сделала министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя. Они сказала на пресс-конференции, что довольна "сменой тона" в Европейском совете.

Гонсалес отметила, что Европейский совет поддержал создание этого Фонда восстановления, хотя "по-прежнему нет единого мнения" о том, как его финансировать. Тем не менее "достигнут прогресс" в этом отношении, а также в отношении размера или "устойчивости" фонда.

1мн тг

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