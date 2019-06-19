Этот контент был опубликован 19 июня 2019 г. 17:56

Брюссель. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Лидеры ЕС в ходе встречи в Брюсселе 20-21 июня намерены обсудить ситуацию на востоке Украины и инцидент в Азовском море, а также тему расследования крушения MH17 в небе над Донбассом, говорится в повестке встречи, распространенной в среду.

"Европейский Совет обсудит последние события и развитие ситуации на востоке Украины и в Азовском море... Ожидается, что лидеры призовут Россию освободить захваченных украинских моряков и гарантировать свободный проход через Керченский пролив", - говорится в документе.

В нем отмечается, что также летом исполнится пять лет с момента гибели рейса MH17 в небе над Донбассом, события, которое унесло жизни 298 человек. Этот вопрос будет также обсуждаться в Брюсселе.

Кроме того, лидеры государств ЕС, как ожидается, выразят обеспокоенность по поводу решения Москвы облегчить выдачу паспортов гражданина РФ жителям Донбасса. По их мнению, это решение идет вразрез с духом и целями минских договоренностей.

Что касается минских договоренностей и переговоров в нормандском формате, ожидается, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон коротко ознакомят остальных лидеров стран ЕС с ситуацией, сложившейся с имплементацией договоренностей.

Ожидается, что лидеры стран ЕС в ходе запланированной встречи продлят на полгода экономические санкции против России из-за Украины.

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