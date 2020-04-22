Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 19:43

Брюссель. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - На видеоконференции лидеров стран Евросоюза в четверг центральное место займет вопрос о создании Европейского фонда восстановления, по которому остаются острые разногласия между условными "севером" и "югом" ЕС.

Ранее по поручению глав 27 союза председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разработали и представили Дорожную карту выхода из кризиса пандемии коронавируса и Дорожную карту восстановления.

На предыдущей виртуальной встрече главы государств и правительств поручили министрам финансов Еврогруппы представить предложения по преодолению социально-экономических последствий кризиса COVID-19. Еврогруппа согласовала 9 апреля пакет на сумму 540 млрд евро с тремя страховочными программами: для государств, частных предприятий и для защиты занятости.

"Создание Европейского фонда восстановления, судя по всему, будет главным пунктом повестки дня Совета, - сказал высокопоставленный чиновник ЕС, выступая в среду на брифинге на условии анонимности. - Это четвёртый пункт предложений Еврогруппы, и по нему не достигнуто согласия".

"Мы ожидаем, что Еврокомиссии будет предложено провести анализ потребностей и представить инструменты, которые обеспечат их необходимыми ресурсами", - продолжал он.

Ресурсы должны быть направлены в регионы ЕС и отрасли, наиболее пострадавшие от нынешнего кризиса. Еврокомиссия также должна прояснить связь между Фондом восстановления и пересмотренным долгосрочным бюджетом союза (2021-2027 гг.).

По словам этого чиновника, все члены ЕС согласны с концепцией "ровного поля для игры". Идея в том, что послекризисное восстановление не должно быть асимметричным. Если оно будет асимметричным, то возникнут "огромные политические риски", в том числе риск для репутации Европейского союза, риск его дробления, дробления единого рынка и Еврозоны, нарушения функционирования Шенгена. Консенсус существует и по приоритетной поддержке стратегических отраслей.

Дебаты предстоят по проблеме "обобществления государственного долга" в форме выпуска "евробондов", обеспеченных Евросоюзом в целом, на чем настаивают "южные" страны ЕС. По этому вопросу консенсуса нет, подтвердил собеседник журналистов. Он отметил, что даже сам этот термин исключен из документов, чтобы избежать лишнего раздражения. Но сама идея продвигается в виде "вечных кредитов" или просто долгосрочных займов.

Также не решен вопрос о соотношении грантов и кредитов в поддержке наиболее пострадавших стран и регионов. Инвестиции в проекты, финансируемые через долгосрочный бюджет ЕС, в основном будут идти в форме грантов. Что касается Европейского фонда восстановления, большинство склоняется к тому, что он должен выдавать кредиты.

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