Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 12:46

Брюссель. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в пятницу сообщил, что на саммите альянса 3-4 декабря будут обсуждаться многие актуальные темы, в том числе признание альянсом космоса сферой военной деятельности, а также ситуация в Афганистане и угроза со стороны Китая.

"Когда лидеры встретятся на следующей неделе, они примут решения по ряду вопросов, в том числе - о дальнейшем повышении боеготовности наших сил, признании космоса в качестве сферы деятельности (альянса - ИФ), о нашем плане действий в борьбе с терроризмом и о более справедливом распределении расходов", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

Он отметил, что космическая сфера играет решающую роль для успеха операций и миссий Североатлантического альянса.

Генсек НАТО также указал, что лидеры обсудят борьбу с терроризмом, в частности, миссии НАТО в Афганистане и Ираке, "которые продолжают играть ключевую роль в том, чтобы не допустить возрождения "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ) и других террористических группировок".

Он добавил, что НАТО приветствует переговоры о мирном урегулировании в Афганистане и считает, что члены движения "Талибан" (запрещено в РФ) должны пойти на компромисс для достижения соглашения.

Кроме того, по словам Столтенберга, на саммите будет обсуждаться тема Китая.

"Союзники должны принимать во внимание значительное усовершенствование Китая в военной сфере. Он нарастил свое присутствие от Арктики до Балкан, а также в киберпространстве", - указал он.

Лидеры стран-членов НАТО встретятся в Лондоне на следующей неделе. Саммит продлится с 3 по 4 декабря.

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