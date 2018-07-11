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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 17:35 11.07.2018 - 17:35

Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе согласились начать переговоры с Македонией о ее вступлении в альянс, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы согласились пригласить Скопье на начало переговоров по вступлению", - сказал он на пресс-конференции.

Й.Столтенберг подчеркнул, что как только Македония окончательно урегулирует вопрос о названии государства с Грецией, Скопье вступит в альянс.

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