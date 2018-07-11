Лидеры стран НАТО согласились начать переговоры о вступлении Македонии в альянс - Столтенберг
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Брюссель. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе согласились начать переговоры с Македонией о ее вступлении в альянс, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Мы согласились пригласить Скопье на начало переговоров по вступлению", - сказал он на пресс-конференции.
Й.Столтенберг подчеркнул, что как только Македония окончательно урегулирует вопрос о названии государства с Грецией, Скопье вступит в альянс.
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Интерфакс