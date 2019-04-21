Этот контент был опубликован 21 апреля 2019 г. 13:19

(расширенная версия сообщения от 12:24, изменен заголовок, добавлены подробности)

Брюссель. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Лидеры ФРГ, Великобритании и Бельгии осудили произошедшие на Шри-Ланке взрывы и выразили соболезнования семьям погибших, передают в воскресенье западные СМИ.

"Новости из Шри-Ланки шокируют. Наши мысли - с родственниками погибших", - написал глава МИД ФРГ Хайко Маас в твиттере.

По словам германского министра, "Пасха - это праздник любви, и ненависть никогда не может быть решением какой-либо проблемы".

"Немецкое посольство в Коломбо изо всех сил пытается выяснить, затронули ли взрывы граждан ФРГ. Если вы там, то держитесь подальше от мест, где произошли нападения и следуйте рекомендациям властей", - отметил в твиттере официальный представитель германского правительства Штеффен Зайберт.

Атаки на Шри-Ланке осудила также премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

"Акты насилия, осуществленные в отношении церквей и отелей, действительно ужасны, и я выражаю глубокие соболезнования всем, кто пострадал в это трагическое время", - написала Т.Мэй на своей странице в твиттере.

В свою очередь глава МИД Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что огорчен произошедшими на Шри-Ланке терактами.

"Я очень огорчен и потрясен террористическими атаками на церкви и отели, которые произошли на Шри-Ланке. Я решительно осуждаю эти акты ненависти. Мои мысли - с семьями погибших и пострадавших, и я выражаю солидарность с Шри-Ланкой", - говорится в сообщении, опубликованном в твиттере Д.Рейндерса.

Кроме того, атаки на отели и церкви на Шри-Ланке осудили в Нидерландах, Франции, США, Австралии, Новой Зеландии, Израиле, Евросоюзе и ООН.

"Ужасные новости поступают из Шри-Ланки, где произошли кровавые теракты, объектами которых стали церкви и отели", - сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также осудил атаки на Шри-Ланке и назвал их "отвратительными".

Восемь взрывов, прогремевших в воскресенье на Шри-Ланке, осуждает президент США Дональд Трамп.

"Сердечные соболезнования от народа Соединенных Штатов народу Шри-Ланки в связи с ужасными атаками террористов на церкви и отели", - отмечается в твиттере Д.Трампа.

При этом президент США выразил готовность оказать Шри-Ланке необходимую помощь.

Власти Австралии также обратились к правительству Шри-Ланки с предложением помочь.

"Австралия глубоко соболезнует жителям Шри-Ланки, мы молимся и поддерживаем их, а также предлагаем сделать все возможное, чтобы оказать помощь в это ужасное время", - заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала произошедшие на Шри-Ланке теракты очень печальным событием.

"Новая Зеландия осуждает любые акты терроризма, и такая позиция была лишь усилена атакой, произошедшей в нашей стране 15 марта. Видеть атаки на церкви и отели на Шри-Ланке очень печально", - отметила премьер Новой Зеландии.

"Власти Новой Зеландии выступают против любой экстремистской деятельности, поддерживают свободу вероисповедания и право безопасно посещать церкви", - подчеркнула она.

Католическая церковь в Иерусалиме распространила заявление, в котором подчеркивается, что сообщения о терактах на Шри-Ланке стали особенно печальными в день, когда люди празднуют пасху.

Атаки на церкви и гостиницы на Шри-Ланке осуждают в Европейском союзе и ООН.

В частности, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил сожаление в связи с произошедшим, заявив, что о таких терактах слышать "страшно и печально". В ООН в свою очередь призвали "всех граждан и всех лидеров объединиться в эти тяжелые времена".

"ООН решительно осуждает ужасающие нападения, направленные против мирных жителей и верующих на Шри-Ланке. Искренние соболезнования семьям жертв, пострадавшим, правительству и народу Шри-Ланки", - говорится в сообщении, распространенном в твиттере ООН.

В воскресенье на Шри-Ланке произошло уже восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в столице страны Коломбо, церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

В результате взрывов погибли более 190 человек, еще свыше 500 человек получили ранения.

1тэ сн аг

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