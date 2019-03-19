Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 19:43

***Они будут сотрудничать, в том числе по Венесуэле и Ирану

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и его бразильский коллега Жаир Болсонару во вторник подтвердили установление нового исторического партнерства между двумя странами.

"Президент провел рабочую встречу с президентом Бразилии Жаиром Болсонару и пообедал с ним. Они подтвердили (установление - ИФ) нового, исторического партнерства по таким темам как оборона, безопасность, торговля, Венесуэла и Иран", - написал советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в своем Twitter.

Президент США Дональд Трамп ранее во вторник заявил, что намерен добиваться получения Бразилией статуса важнейшего союзника США вне НАТО или даже включения этой страны в состав НАТО.

1кю ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!