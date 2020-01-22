Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 17:14

Давос/Вашингтон. 22 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп и его иракский коллега Бархам Салех на встречи в Давосе подчеркнули важность сохранения и развития отношений между Вашингтоном и Багдадом, сообщил в среду пресс-пул Белого дома.

"Сегодня президент Дональд Трамп встретился с президентом Ирака Бархамом Салехом. Два лидера пришли к общему мнению о важности продолжения американо-иракского сотрудничества в сферах экономики и безопасности, а также в борьбе против ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ)", - говорится в сообщении Белого дома.

Отмечается, что Трамп вновь подтвердил "непоколебимую приверженность" США "суверенному, стабильному и процветающему Ираку".

Трамп провел встречу с президентом Ирака в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

1ви ар

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