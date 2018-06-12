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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 7:24 12.06.2018 - 07:24

Сингапур. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Американский и северокорейский лидеры Дональд Трамп и Ким Чен Ын подпишут соглашение, подтверждающее прогресс в переговорах и приверженность к продолжению процесса, сообщил телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

По словам источника, он "не станет распространяться о деталях документа до того, как это сделает президент".

Лидеры двух стран после рабочего ланча сделали краткую остановку перед журналистами, в рамках которой американский президент сообщил о скором подписании некоего документа.

Они вдвоем без переводчиков подошли к журналистам, которые поинтересовались у них результатами встречи, на что Д.Трамп заявил о "большом прогрессе".

"Мы далеко продвинулись. Вышло лучше, чем кто-либо мог предположить", - ответил он.

Лидер США также анонсировал подписание некоего документа, при этом не стал уточнять, какой именно, но пообещал объявить об этом через несколько минут.

"А сейчас мы направляемся на подписание (документа - ИФ)", - сказал он, после чего лидеры направились к другому помещению, перед которым на протяжении пары минут советовались со своими помощниками. Затем, разделившись, зашли в него с разных сторон.

Саммит лидеров проходит в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса.

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