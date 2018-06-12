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***Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном провели "великолепный день"

Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Кортежи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа отбыли с острова Сентоса, где проходил исторический саммит двух лидеров, сообщает во вторник Би-би-си.

Телеканал отмечает, что Ким Чен Ын в скором времени покинет Сингапур.

Д.Трамп назвал прошедший день "великолепным".

"Мы провели великолепный день, и мы много узнали друг о друге и о наших странах", - сказал Д.Трамп.

Лидер заявил, что позднее пообщается с прессой.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.

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Интерфакс