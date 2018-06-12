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Этот контент был опубликован 12 июня 2018 г. 8:31 12.06.2018 - 08:31

***Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном провели "великолепный день"

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Лондон. 12 июня. ИНТЕРФАКС - Кортежи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа отбыли с острова Сентоса, где прошел исторический саммит двух лидеров, сообщает во вторник Би-би-си.

Телеканал отмечает, что Ким Чен Ын в скором времени покинет Сингапур. Наблюдатели обратили внимание на то, что на саммит с президентом США Ким Чен Ын не надел значок с портретами бывших лидеров КНДР - Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, который обычно носит на своем пиджаке.

Д.Трамп назвал прошедший день "великолепным".

"Мы провели великолепный день, и мы много узнали друг о друге и о наших странах", - сказал Д.Трамп.

Также Д.Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном встретятся "много раз".

Лидер заявил, что позднее пообщается с прессой. Телеканал отмечает, что, по его данным, несмотря на отъезд кортежа Д.Трампа, сам он может все еще находиться на острове.

Ранее в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров "тет-а-тет", которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ.

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