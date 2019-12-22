Этот контент был опубликован 22 декабря 2019 г. 4:48

Вашингтон. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с премьер-министром Японии Синдзо Абэ обсудил вопросы, связанные с Северной Кореей, Ираном и развитием двухсторонней торговли, сообщил Белый дом.

"Президент Трамп и премьер-министр Абэ договорились продолжать тесное общение и координацию, особенно в свете недавних угрожающих заявлений, сделанных Корейской Народно-Демократической Республикой", - сказал представитель Белого дома Джадд Дир.

В октябре МИД КНДР заявлял, что все еще рассчитывает на решение проблем в отношениях с США и надеется на изменение подходов Вашингтона к Северной Корее до конца текущего года.

Замминистра иностранных дел КНДР Ри Тхэ Сон, курирующий отношения с США, ранее также заявил, что Пхеньян больше не верит в американскую риторику относительно стремления продолжать двухсторонний диалог.

Он напомнил, что "приближается срок окончания года, установленный КНДР для США".

"Сейчас очередь за США, и только от них в полной мере зависит, какой рождественский подарок они хотят получить", - подчеркнул дипломат.

В то же время, председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли и глава Пентагона Марк Эспер недавно заявили журналистам, что Соединенные Штаты готовы отреагировать на любые "рождественские" действия со стороны Северной Кореи, но предпочли бы путь дипломатии.

Как сообщалось, конкретные задачи превышения боеготовности армии поставил лидер КНДР Ким Чен Ын на состоявшемся расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи (ТПК), сообщило агентство ЦТАК.

На заседании, которое прошло под председательством Ким Чен Ына, обсуждались вопросы укрепления обороноспособности страны "в военном и политическом отношениях в сложных внутренних и внешних условиях".

"Также затрагивались важные вопросы решительного совершенствования общей национальной обороны и ключевые вопросы устойчивого и ускоренного развития военного потенциала в целях самообороны", - пишет ЦТАК.

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