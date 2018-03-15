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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 14:47 15.03.2018 - 14:47

*** Инцидент в Солсбери угрожает всеобщей безопасности

*** Авторы заявления призывают Москву дать полный отчет о программе "Новичок" в ОЗХО

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Лидеры США, Великобритании, Франции и ФРГ осудили отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери и выразили мнение, что именно РФ несет ответственность за этот инцидент, говорится в совместном заявлении руководства четырех стран.

"Соединенное Королевство тщательно объяснило своим союзникам, что с очень большой долей вероятности Россия несет ответственность за атаку. Мы разделяем оценку Великобритании: нет альтернативного правдоподобного объяснения, и отмечаем, что неспособность России дать ответ на легитимный запрос правительства Великобритании в еще большей степени делает акцент на ответственность (России - ИФ)", - отмечается в документе.

При этом в заявлении отравление С.Скрипаля названо покушением на суверенитет Великобритании и явным нарушением Конвенции о запрещении химического оружия и международного права. Также в заявлении утверждается, что это первое применение отравляющего нервно-паралитического вещества на территории Европы с конца Второй мировой войны.

"Это угрожает безопасности всех нас", - говорится в документе.

Кроме этого, лидеры США, Великобритании, Франции и ФРГ считают необходимым сотрудничество РФ с британским следствием по делу С.Скрипаля.

"Мы призываем Россию отреагировать на все вопросы, имеющие отношение к атаке в Солсбери. В частности, России следует дать полную информацию по программе "Новичок" в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - сказано в документе.

"Вместе с тем наше беспокойство становится еще сильнее в контексте безответственной модели поведения России, наблюдавшейся в прошлом", - также говорится в нем.

На прошлой неделе сотрудники британской полиции объявили, что близ одного из торговых центров в Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позднее британские СМИ назвали их имена - это работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Россия с высокой степенью вероятности причастна к инциденту. Россия отвергает обвинения в причастности к атаке.

аю во пч

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