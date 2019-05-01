Этот контент был опубликован 1 мая 2019 г. 7:13

Токио. 1 мая. ИНТЕРФАКС - Президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Мун Чжэ Ин, а также председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун поздравили нового императора Японии Нарухито с вступлением на престол.

"Первая леди и я передаем наши искренние поздравления от имени всех американцев императору Нарухито и императрице Масако в связи с его вступлением на престол в качестве нового императора Японии", - следует из заявления президента Д.Трампа, распространенного Белым домом.

Президент отметил, что в то время, как в стране восходящего солнца начинается новая эра "Рэйва", Япония и США "обновят крепкие связи дружбы между двумя странами".

"Рэйва (название новой эры наступившей в Японии - ИФ) означает "прекрасная гармония", и мы искренне желаем, чтобы наш альянс продолжал процветать и углубляться", - подчеркнул президент Д.Трамп.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин в своей поздравительной телеграмме отметил, что Китай и Япония "имеют долгую историю дружественных обменов".

"Обе стороны должны работать вместе для содействия мирному развитию и создания светлого будущего для двусторонних отношений", - говорится в телеграмме китайского лидера.

Тем временем президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в своем послании, которое распространил МИД страны, выразил надежду, что император Нарухито продолжит идти к миру, как это делал его отец.

Президент также попросил нового императора уделить особое внимание развитию связей между двумя странами, отношения между которыми были испорчены военным прошлым Японии.

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун в своем письме передал "самые теплые поздравления" по случаю вступления Нарухито на престол, сообщает министерство иностранных дел города-государства.

"В то время как мы празднуем благоприятный рассвет вашего правления, я уверен, что отношения между нашими двумя странами достигнут еще больших высот. Пусть японский народ достигнет своих чаяний мира и единства в новую эру Рэйва", - написал он.

59-летний принц Нарухито - старший сын отрекшегося накануне от престола 125-го императора Японии Акихито - в среду взошел на трон.

Вместе с тем, согласно традиционному летоисчислению в Японии, в ночь на среду предыдущая эра Хэйсэй ("Установление мира") сменилась на эру "Рэйва" - "Прекрасная гармония" - эпоху правления 126-го императора Японии Нарухито.

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