Лидеры Турции, РФ, ФРГ и Франции в совместной декларации заявили о необходимости обеспечения долгосрочного прекращения огня в Сирии
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Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Главы Турции, РФ, ФРГ и Франции заявили о необходимости обеспечения долгосрочного прекращения огня в Сирии и готовности к совместной борьбе с терроризмом, сообщает в субботу "Анадолу" со ссылкой на стамбульскую декларацию по итогам саммита.
"Лидеры Турции, России, Франции и Германии подчеркивают готовность к совместной борьбе с терроризмом и подчеркнули значимость обеспечения долгосрочного режима прекращения огня в Сирии", - отмечается в сообщении.
В документе также, по данным "Анадолу", указывается важность "формирования условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома".
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Интерфакс