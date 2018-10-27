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Этот контент был опубликован 27 октября 2018 г. 20:55 27.10.2018 - 20:55

Стамбул. 27 октября. ИНТЕРФАКС - Главы Турции, РФ, ФРГ и Франции заявили о необходимости обеспечения долгосрочного прекращения огня в Сирии и готовности к совместной борьбе с терроризмом, сообщает в субботу "Анадолу" со ссылкой на стамбульскую декларацию по итогам саммита.

"Лидеры Турции, России, Франции и Германии подчеркивают готовность к совместной борьбе с терроризмом и подчеркнули значимость обеспечения долгосрочного режима прекращения огня в Сирии", - отмечается в сообщении.

В документе также, по данным "Анадолу", указывается важность "формирования условий для безопасного и добровольного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в свои дома".

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