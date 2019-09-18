Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 5:06

Гонконг. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман в ходе телефонного разговора договорились укрепить партнерские отношения в борьбе с терактами и подчеркнули важность единого ответа на недавние атаки беспилотников на нефтяные объекты королевства.

"Атака на саудовские нефтяные объекты представляет угрозу безопасности не только в Южной Корее, но и во всем мире, и международное сообщество должно решительно заняться этим вопросом", - цитирует Мун Чжэ Ина пресс-служба его администрации.

Согласно сообщению, Сеул подтвердил поддержку глобальных усилий по искоренению терроризма и подчеркнул, что подобная атака, ставящая под угрозу международную энергетическую безопасность, не должна повториться.

Саудовский лидер, в свою очередь, согласился с тем, что международное сообщество должно быть единым в решении этого вопроса.

Он также попросил Южную Корею помочь в плане усиления системы ПВО его страны, и обе стороны договорились продолжить консультации по этому вопросу, заявили в администрации Республики Корея.

Мун Чжэ Ин в ходе разговора также отметил, что Саудовская Аравия является главным поставщиком нефти в Южную Корею.

В прошлом году Южная Корея импортировала 323 млн баррелей нефти из Саудовской Аравии, что составляет почти 30% от общего объема импорта нефти, свидетельствуют официальные данные.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

1вз ад

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