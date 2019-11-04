Этот контент был опубликован 4 ноября 2019 г. 6:07

Гонконг. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе короткой встречи "на полях" саммита АТЭС в Бангкоке подтвердили стремление к улучшению отношений между двумя странами путем переговоров, сообщили южнокорейские СМИ со ссылками на заявление представителя президентского офиса Ко Мин Чжон.

Она отметила, что встреча прошла в "серьезной и очень дружественной атмосфере".

По словам Ко Мин Чжон, Мун Чжэ Ин выразил надежду, что обе стороны выработают пути для "существенного прогресса" в ходе официальных консультаций между внешнеполитическими ведомствами.

Отношения между странами обострились после ужесточения Токио экспортных ограничений в отношении Сеула в начале июля в знак протеста против решения южнокорейского суда по вопросу о компенсациях Японии за использование рабского труда корейцев в годы оккупации Корейского полуострова.

1гк ют

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!