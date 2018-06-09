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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 22:48 09.06.2018 - 22:48

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу заявил, что лидеры стран-участниц саммита G7 обсудили необходимость защиты демократии от внешних угроз. "Мы говорили о необходимости защитить наши демократии от внешних угроз и создать мирный и более безопасный мир. Мы по-прежнему привержены защите наших демократических систем", - заявил канадский премьер. ПОСЛЕДУЕТ 1кю аю бс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс