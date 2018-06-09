Лидеры G7 обсудили необходимость защиты демократии от внешних угроз - премьер Канады Трюдо
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу заявил, что лидеры стран-участниц саммита G7 обсудили необходимость защиты демократии от внешних угроз.
"Мы говорили о необходимости защитить наши демократии от внешних угроз и создать мирный и более безопасный мир. Мы по-прежнему привержены защите наших демократических систем", - заявил канадский премьер.
ПОСЛЕДУЕТ
1кю аю бс
Интерфакс