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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 22:53 09.06.2018 - 22:53

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в субботу заявил, что лидеры стран-участниц саммита G7 обсудили необходимость защиты демократии от внешних угроз.

"Мы говорили о необходимости защитить наши демократии от внешних угроз и создать мирный и более безопасный мир. Мы по-прежнему привержены защите наших демократических систем", - заявил канадский премьер.

По его словам, "лидеры обязались предпринять конкретные шаги по защите демократии и скоординированные меры, чтобы определить и призвать к ответу тех, кто вредит демократиям".

1кю аю

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