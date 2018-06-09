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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 16:48 09.06.2018 - 16:48

Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что лидеры стран "Группы семи" в ходе саммита в Канаде провели "крайне продуктивные" переговоры по вопросам торговли.

"Вопрос торговли был одним из самых главных вопросов (обсуждаемых на саммите - ИФ). Это очень важная тема, потому что из США (другие страны - ИФ) уже десятки лет извлекают выгоду, и это не может продолжаться", - заявил он на пресс-конференции.

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