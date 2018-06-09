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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 17:16 09.06.2018 - 17:16

*** Вину за упущения в торговле он возложил на Обаму и других своих предшественников

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Вашингтон. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что лидеры стран "Группы семи" в ходе саммита в Канаде провели "крайне продуктивные" переговоры по вопросам торговли.

"Вопрос торговли был одним из самых главных вопросов (обсуждаемых на саммите - ИФ). Это очень важная тема, потому что из США (другие страны - ИФ) уже десятки лет извлекают выгоду, и это не может продолжаться", - заявил он на пресс-конференции.

"Мы провели крайне продуктивные переговоры", - подчеркнул Д.Трамп.

Он подчеркнул, что не винит союзников в "плохих" торговых соглашениях США.

"Я виню наших прошлых лидеров за то, что они позволили этому случиться. В этом не было никакой необходимости. Это вина моих предшественников, и я не имею в виду только (бывшего - ИФ) президента Обаму", - заявил президент США.

Кроме этого, Д.Трамп предостерег другие страны от ответа на введенные США тарифы на импорт стали и алюминия.

"Если они ответят, они совершат ошибку", - подчеркнул президент.

Он также опроверг точку зрения, что США в его президентство становятся все более изолированными на мировой арене.

1ла аю де

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