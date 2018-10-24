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Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 19:38 24.10.2018 - 19:38

Вашингтон. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл заявил в среду, что массовая рассылка по почте взрывных устройств является актом внутреннего терроризма.

"Я вместе со всеми американцами выступаю с осуждением сегодняшних попыток совершить акты внутреннего терроризма", - говорится в его заявлении.

В свою очередь спикер палаты представителей конгресса США республиканец Пол Райан также осудил это происшествие, отметив: "Мы (в США - ИФ) не можем допустить какую-либо попытку терроризировать общественных деятелей".

Посылки с взрывными устройствами были направлены чете Клинтонов, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру, а также в нью-йоркскую редакцию телеканала Си-Эн-Эн.

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