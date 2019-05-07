Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 17:06

Вашингтон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл во вторник заявил, что расследование спецпрокурора Роберта Мюллера относительно предписываемого России вмешательства в американские выборы - "завершенное дело".

Выступая в Сенате, М.Макконнелл указал, что "исчерпывающее" расследование продолжалось два года и теперь оно закончено. "Это дело, наконец-то, завершено", - сказал он.

Его слова прозвучали на фоне непрекращающихся разногласий между республиканцами- и демократами в конгрессе после публикации отредактированной версии доклада Р.Мюллера.

Между тем, лидер большинства в Сенате отметил, что администрация президента США Дональда Трампа очень серьезно относится к угрозе российского вмешательства во внутренние дела Вашингтона. По его словам, попытки российской стороны вмешаться в выборы были "лишь частью стратегии России, направленной на то, чтобы ослабить США".

"Эта администрация серьезно относится к данной угрозе. И у нас есть новая национальная стратегия в области безопасности, которая учитывает эту угрозу", - добавил М.Макконнел.

В марте 2019 года команда Р.Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору США Уильяму Барру. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Д.Трампа.

Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений в препятствовании правосудию против Д.Трампа, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора. У.Барр пришел к выводу, что достаточных оснований для предъявления президенту обвинений нет.

Позднее Минюст США опубликовал отредактированную версию доклада Р.Мюллера.

Однако конгрессмены-демократы остались недовольны показаниями У.Барра перед Конгрессом, когда речь, в частности, заходила о докладе Р.Мюллера. Кроме этого, представители Демократической партии хотели бы опросить Р.Мюллера о том, чинил ли Д.Трамп препятствия его расследованию.

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