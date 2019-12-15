Этот контент был опубликован 15 декабря 2019 г. 12:01

Лондон. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин принес извинения своим сторонникам за поражение партии на выборах 12 декабря, пишут британские СМИ.

"Я честно признаю. Результаты выборов принесли сокрушительный удар для каждого, кому нужны реальные перемены в нашей стране. Я хотел объединить страну, которую я люблю, и мне жаль, что мы не справились, и я беру на себя ответственность за это", - написал он в письме, опубликованном в воскресенье рядом британских изданий.

Досрочные парламентские выборы состоялись в четверг в Великобритании. Окончательные результаты выборов, опубликованные вечером в пятницу, показывают, что консерваторы получили 365 мест (на 57 больше, чем было), а финишировавшие на втором месте лейбористы - только 203 места (на 59 меньше, чем на предыдущих выборах).

Третье место - у Шотландской национальной партии (48 мест, на 13 больше, чем было). Четвертые - либерал-демократы (11 мест, на одно меньше, чем на предыдущих выборах).

Остальные партии получили, в общей сложности 23 места.

Ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что убедительная победа консерваторов на выборах ясно показала, что британцы выступают за Brexit, и теперь необходимо завершить этот процесс.

"Британский народ ясно, однозначно, бесспорно выступил за то, чтобы мы вышли из ЕС", - сказал Джонсон.

Кроме того, по мнению премьера, результаты голосования "положили конец жалким угрозам (со стороны оппозиции - ИФ) о втором референдуме" по вопросу Brexit.

При этом он обещал, что уложится в установленные сроки и завершит Brexit до 31 января 2020 года. "Мы выйдем из ЕС до 31 января. И никаких "если", никаких "но", никаких "может быть", - заявил Джонсон.

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