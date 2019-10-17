Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 12:19

Лондон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Лидер находящихся в оппозиции британских лейбористов Джереми Корбин назвал соглашение по Brexit, согласованное с ЕС премьер-министром Британии Борисом Джонсоном, еще более ужасным, чем сделка его предшественницы на этом посту Терезы Мэй, передает в четверг The Guardian.

"Судя по тому, что нам сейчас известно, создается впечатление, что премьер-министр (Джонсон - ИФ) договорился о еще более ужасном соглашении, чем Тереза Мэй", - заявил Корбин, напомнив, что соглашение Мэй было отвергнуто британским парламентом.

По его словам, это соглашение ставит под угрозу продовольственную безопасность Великобритании, приведет к нарушению прав рабочих и экологических стандартов и станет ударом по британской системе здравоохранения.

"Это продажное соглашение не объединит нашу страну, его нужно отвергнуть", - добавил британский оппозиционер.

Ранее в четверг стало известно, что Лондон и Брюссель согласовали новое соглашение о Brexit. Теперь это соглашение должен одобрить британский парламент, чтобы Британия смогла упорядоченным образом выйти из ЕС в срок 31 октября 2019 года.

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