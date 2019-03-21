Этот контент был опубликован 21 марта 2019 г. 8:32

Лондон. 21 марта. ИНТЕРФАКС - Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин в четверг встретится в Брюсселе с главным переговорщиком ЕС по Brexit Мишелем Барнье, сообщает телеканал Sky News.

Также Дж.Корбин планирует провести встречи с генеральным секретарем Еврокомиссии Мартином Зельмайром и рядом премьер-министров стран ЕС.

В Лейбористкой партии отметили, что Дж.Корбин планирует "выразить уверенность в том, что альтернативу бездарной сделке Терезы Мэй в парламенте согласовать возможно".

Сама премьер-министр Великобритании Тереза Мэй примет участие в саммите ЕС 21-22 марта. Там у нее появится возможность доказать лидерам ЕС необходимость краткосрочного переноса сроков Brexit.

В среду Т.Мэй заявила, что попросила ЕС о переносе срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года, соответствующее письмо она направила в Брюссель. После этого европейские дипломаты заявили, что решения по переносу сроков Brexit ожидать от них не стоит до следующей недели.

На такую меру премьер была вынуждена пойти после того, как британский парламент дважды отверг предложенную ею сделку по Brexit с Брюсселем. Дж.Корбин неоднократно критиковал соглашение Т.Мэй и предлагал рассмотреть собственное предложение в качестве альтернативы.

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