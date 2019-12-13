Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 9:12

Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Лидер британской Либерально-демократической партии Джо Суинсон не смогла сохранить свое место в парламенте по итогам выборов и подала в отставку с поста главы партии, сообщает в пятницу The Guardian.

В заявлении партии говорится, что заместитель председателя Эд Дейви и президент партии Сэл Бринтон примут на себя временное руководство до выборов нового лидера.

Сама Суинсон назвала результаты выборов "глубоко разочаровывающими". Она добавила, что горда тем, что ее партия "отстаивает открытость, благородство и надежду".

Суинсон, возглавившая либерал-демократов в июле 2019 года, проиграла свое место Шотландской национальной партии. Ее партия, согласно почти окончательным результатам выборов, получает только 11 мест в парламенте - на одно меньше, чем на выборах 2017 года.

В четверг в Великобритании состоялись парламентские выборы, на которых убедительную победу одержала Консервативная партия премьера Бориса Джонсона - ярого сторонника Brexit.

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