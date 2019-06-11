Этот контент был опубликован 11 июня 2019 г. 10:29

Гонконг. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Генерал Прают Чан-Оча официально стал премьер-министром Таиланда после того, как его утвердил в этой должности король Таиланда Маха Ватчиралонгкон, сообщает во вторник агентство Associated Press.

Во время церемонии инаугурации Чан-Оча поклонился портрету короля, сам король на церемонии не присутствовал.

На прошлой неделе Чан-Оча получил достаточное количество голосов в парламенте, чтобы остаться премьер-министром Таиланда.

Бывшего командующего королевской армией Таиланда на должность премьера выдвинула основанная им Народная государственная партия власти Таиланда, получившая второе место по итогам выборов в марте 2019 года. Победа действующего премьера была фактически гарантированной, отмечало тогда AP, так как главу правительства в Таиланде избирает и палата представителей, состоящая из 500 мест, и 250-местный сенат, члены которого назначались приближенными Чан-Оча, среди них есть военные.

Пост премьер-министра Чан-Оча занимает с 2014 года, когда в стране произошел военный переворот.

Военный переворот в Таиланде произошел 22 мая 2014 года. Военные объявили о роспуске сената, введении военного положения, а также о задержании ряда политических и общественных деятелей.

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