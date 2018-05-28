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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 18:39 28.05.2018 - 18:39

Рим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Лидер популистского движения "Пять звезд" Луиджи Ди Майо назвал решение президента Италии Серджо Маттареллы по формированию технического правительства "самой темной ночью итальянской демократии", сообщается в понедельник в блоге партии.

Л.Ди Майо призвал "всех наших сторонников, всех наших активистов, всех наших избирателей к мобилизации". Так, он сообщил, что вывесит из своего окна итальянский флаг и призвал сделать то же самое других итальянцев.

"Продемонстрируем нашу гордость быть гражданами Италии и защитим право принимать решения, касающиеся нашего будущего и нашего правительства", - заявил Л. Ди Майо.

Кроме того, политик призвал организовать демонстрации в основных городах Италии, "прогулки, символические жесты, все то, что можно сделать мирно, чтобы утвердить наше право выбирать наше будущее". В день республики в Италии 2 июня Л. Ди Майо пригласил "всех-всех-всех" приехать в Рим, где его партия проведет "большое мероприятие".

В воскресенье С.Маттарелла объявил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона - экономист известный резкой критикой в адрес ЕС. В частности, он противник продвигаемых Брюсселем мер жесткой бюджетной экономии в европейских странах. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны. Однако в коалиции наотрез отказались предложить альтернативного кандидата на должность главы министерства экономики.

После этого Л.Ди Майо, чья партия стала лидером по количеству голосов, набранных на парламентских выборах, призвал объявить президенту импичмент. Его партнёр по пытавшейся сформировать правительство коалиции, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини жестко раскритиковал решение президента страны.

В понедельник С.Маттарелла поручил экономисту Карло Коттарелли сформировать техническое правительство. Ожидается, что если правительство К.Коттарелли не получит доверие в парламенте, то в стране пройдут новые выборы. Сам К. Коттарелли заявил, что парламентские выборы в Италии могут быть вновь проведены после августа этого года, если сформированное им правительство не получит вотума доверия.

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