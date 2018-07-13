Лидер демократов в сенате США призвал Трампа не встречаться с Путиным
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Вашингтон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер призвал президента США Дональда Трампа отменить встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает в пятницу издание "Хилл".
"Трамп должен отменить свою встречу с Владимиром Путиным до тех пор, пока Россия не предпримет наглядные и очевидные шаги, чтобы доказать, что они не будут вмешиваться в будущие выборы", - заявил Ч.Шумер.
Такое заявление Ч.Шумер сделал после того, как США в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера обвинили 12 предполагаемых сотрудников ГРУ в сговоре с целью взлома компьютеров Демократической партии США.
"Отменить встречу с Путиным. Сейчас", - написал демократ в Twitter.
Ранее в пятницу на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй Д.Трамп заявил, что он задаст В.Путину вопрос о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.
Демократы уже критиковали предстоящую встречу американского президента с российским лидером. Так, представители демократического меньшинства в двух палатах Конгресса США обвинили президента США Дональда Трампа в большей лояльности к В.Путину.
В заявлении демократы раскритиковали заявление Д.Трампа на саммите НАТО о том, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.
"Его поведение этим утром - это еще один сигнал, вызывающий серьезную тревогу, о том, что президент (Д.Трамп - ИФ) более лоялен по отношению к президенту Путину, чем к нашим союзникам по НАТО", - отмечается в нем.
В заявлении также говорится, что встреча американского и российского лидеров станет не только поражением Вашингтона, но и шагом назад в будущем международного порядка и глобальной безопасности. В тот же день Ч.Шумер написал в Twitter, что "президент Трамп не должен встречаться с президентом Путиным один".
Встреча В.Путина и Д.Трампа запланирована на 16 июля в Хельсинки.
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Интерфакс