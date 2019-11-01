Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 15:44

Лондон. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - Аятолла Али ас-Систани - самое влиятельное духовное лицо среди иракских шиитов - в пятничной проповеди, которая прошла на фоне массовых акций протеста в стране, призвал не допустить возникновение гражданской войны в Ираке.

"Необходимо действовать так, чтобы остановить дальнейшее кровопролитие и никогда не позволить стране погрузиться в гражданскую войну, в хаос и разрушение", - приводит британская телерадиокорпорация BBC слова из его проповеди в Кербеле.

При этом аятолла от лица шиитской общины страны выразил приверженность таким формам волеизъявления сограждан как общенародные референдумы и регулярные парламентские выборы.

Также он выступил против вмешательства любой иностранной силы во внутренние дела Ирака.

"Никакая личность или группа, никакая партия с ее частной точкой зрения, никакая региональная или международная сила не может присвоить волю иракского народа и навязывать свою", - подчеркнул аятолла.

Акции протеста в Ираке начались в октябре. Они возобновились в конце прошлой недели с новой силой. Только за первую неделю протестов в этой стране погибли около 150 человек. Протестующие изначально требовали от властей обратить внимание на безработицу среди молодежи и коррупцию, затем стали звучать требования изменить нынешнюю политическую систему.

Накануне президент Ирака Бахрам Салех заявил о готовности премьера страны Адиля Абдула-Махди подать в отставку с этого поста, как только политические лидеры страны определятся с его преемником. Также президент заявил, что готов поддержать инициативу с досрочными выборами в Ираке, но с условием принять перед выборами новый избирательный закон.

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